FERMO Chiamatelo tris oppure terna o come preferite: il weekend di Capodanno, a Fermo sarà in musica. Gospel a teatro, concerto di Tracy Spencer in piazza, concerto di Capodanno della Form al teatro dell’Aquila, rispettivamente sabato 30 dicembre, domenica 31 e lunedì 1 gennaio, a rendere ancor più magico il natale fermano.

Il Gospel torna per il secondo anno consecutivo, dopo la prima volta nel 2023, voluto dall’amministrazione comunale e dall’associazione Gabriele D’Annunzio, la stessa che organizza d’estate Jazz e non solo Jazz. «Siamo quasi sold out – commenta Andrea Alfieri vice presidente dell’associazione – mancano una cinquantina di biglietti. L’Anthony Morgan’s inspirational choir of Harlem, arriva direttamente dal cuore del gospel, da Harlem, offrendo una ritmica tutta americana». Il gruppo si caratterizza per un sound versatile, spazia tra gospel, jazz, pop, R&B e all’attivo ha collaborazioni con artisti importanti del panorama musicale: su tutti si ricordano Stevie Wonder, Diana Ross, Aretha Franklin, Cindy Lauper.

Si preannuncia una serata davvero emozionante, aspettando la notte più lunga dell’anno che darà il benvenuto al 2024. “Capodanno con noi”, questo il titolo, vedrà come sempre animata la piazza del popolo. «In passato – ricorda il consigliere comunale Luigi Rocchi – abbiamo portato ospiti straordinari, come i Righeira o Ivana Spagna. Quest’anno toccherà a Tracy Spencer». Sarà proprio Louise Tracy Freeman, questo il nome all’anagrafe di Tracy Spencer, l’ospite d’onore della festa di Capodanno in piazza del Popolo. Un concerto dove l’artista britannica non mancherà di cantare la sua “Run to me”, che dal 1986 sta facendo ballare fan e appassionati di musica. Non solo Tracy Spencer, perché ci saranno i dj Maicol K e Robby Vee e Debora Conforti, di Abbashow tribute.

«Canta gli Abba – spiega Stefano Castori dell’organizzazione – è sua la voce di controcampo nel film dedicato al gruppo». Emozioni a non finire in piazza del Popolo, quindi, dove è atteso il saluto, alla mezzanotte, del sindaco Paolo Calcinaro. «Il Gospel – commenta il primo cittadino – ha fatto registrare il tutto esaurito anche lo scorso anno. Per il concerto di Capodanno, a teatro, ricordo che a gennaio arrivarono persone da fuori con autobus».

L’appuntamento

Il concerto di Capodanno, alle 17 del 1 gennaio 2024, si svolgerà al teatro dell’Aquila, e protagonista sarà la Form. “Danubio – concerto per il nuovo anno”, questo il titolo scelto per la serata, proporrà musiche di Strauss, Liszt, Kàlmàn, Lehàr. «Cresce l’attenzione verso le nostre iniziative – prosegue Calcinaro – la città è attrattiva e lo testimonia anche il pienone avuto in questi giorni, con i musei pieni durante i giorni festivi. C’è una rilevante sensazione positiva dei fermani, ma anche dei comuni limitrofi, che sempre più seguono la città. Anche il teatro in particolare, con il tutto esaurito a ogni appuntamento. Credo che dovremo iniziare a pensare, per il futuro, a una terza serata per la stagione di prosa».

La terza serata per Max Giusti era stata messa già in fase di preparazione della stagione, la terza recita di Pippi Calzelunghe, nel pomeriggio del 21 dicembre scorso, è arrivata dopo che lo spettacolo serale era finito, molto prima, sold out. E se la città funziona così bene diventa anche un piacere promuoverla. Lo dice proprio l’assessore al Turismo, Annalisa Cerretani che si dice «contenta di vedere famiglie e bambini felici per queste festività. I tre giorni di musica che stanno per arrivare le renderanno ancora più piacevoli, i ragazzi amano la pista di ghiaccio, la piazza è accogliente. Tutto questo è bello, come lo sarà il Capodanno in stile anni ‘80. Le strutture ricettive sono piene e i tre giorni di musica daranno slancio alla città».