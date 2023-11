Nomina del nuovo presidente Anci Marche, Gentili (Ali): «No alle divisioni»

«Auspico che il nuovo presidente di Anci Marche possa essere una persona autorevole, in grado di rappresentare tutti i territori e che riesca a lavorare, con il supporto della politica intera, per la continua crescita della nostra Regione». Andrea Gentili, presidente di ALI Marche, interviene in vista dell’assemblea regionale di Anci Marche, indetta per il 25 novembre prossimo ad Ancona, per la nomina del nuovo presidente che prenderà il posto dell’attuale presidente facente funzioni, Paolo Calcinaro.

«Rappresentativo da nord a sud»

«Anci ha saputo in questi anni guidare e interpretare i cambiamenti avvenuti nella nostra Regione che hanno coinvolto le autonomie locali – commenta Gentili -.

Il mio auspicio, quindi, è che si riesca a individuare un candidato in grado di unire le nostre comunità e rappresentare tutto il territorio da nord a sud. Serve un candidato che non sia espressione solo di una parte politica, ma in cui ognuno si senta rappresentato e che possa continuare a far percepire Anci come “la casa di tutti gli amministratori”. Spero vivamente che si riesca ad evitare quanto accaduto durante l’assemblea di tre anni fa quando ci furono profonde divisioni e strascichi politici che non hanno fatto bene alla nostra Regione. Serve un candidato che sappia unire e non dividere».