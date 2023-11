FERMO - Neve e vento non hanno fermato i primi pattinatori sul ghiaccio: la pista è tornata e da ieri pomeriggio è operativa in piazza del Popolo a Fermo. E con i primi pattini a scivolare sul ghiaccio di fatto si è messa in moto la macchina del cartellone natalizio fermano, i cui particolari, eventi compresi, saranno resi noti nei prossimi giorni.

«La gente pattina – hanno riferito ieri pomeriggio gli addetti del gestore Bios – come inizio è un po’ “movimentato”, la pista va pulita spesso». Per non creare problemi né alla pista né agli utenti, visti i fiocchi di neve caduti sulla città. Come già anticipato nei giorni scorsi la prima novità “rilevante” è che è più lunga di quella che c’è stata nel 2022. Ad allungarla quel rettangolo in più voluto dal Comune e strutturato dai gestori per dare maggiore sicurezza anche ai bimbi che vogliono provarla.

«In questi anni – ha commentato il sindaco Paolo Calcinaro – la pista di ghiaccio ha ospitato decine di migliaia di famiglie, bambini, adolescenti, ma anche adulti. Fermani, visitatori, persone del territorio, turisti, un’attrazione che rimane particolare proprio per la bellezza del contorno. Bellezza innegabile che può anche essere fruita nei restanti dieci mesi all’anno. Anche l’angolo per chi non è pratico, senza correre rischio. Ci sarà anche un allestimento che per la pista dovrà essere ancora terminato. Un allestimento che sarà realizzato insieme agli studenti del liceo artistico».



Quanto agli studenti tornano per loro i 10mila buoni sconto al 50% sulle tariffe da sfruttare nei giorni infrasettimanali. Ieri si è cominciato nel pomeriggio, il tempo di predisporre gli ultimi dettagli. Oggi la pista sarà aperta per chi vuole pattinare dalle 10 alle 24, poi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24 e il sabato e la domenica, dalle 10 alle 24. Questi orari sono validi nel periodo scolastico, quindi fino all’inizio delle vacanze di Natale e a gennaio 2024 dopo la riapertura delle scuole, fino al 14 gennaio data prevista per la chiusura.



Per tutto il periodo di chiusura delle scuole per le feste natalizie sarà possibile pattinare tutti i giorni dalle 10 alle 24. Prontissimi i commercianti della piazza, come sempre mossi da grande entusiasmo e voglia di fare. «Malgrado il tempo c’è movimento anche oggi - ha detto Lorenzo Testoni di Discolandia - La pista di ghiaccio è una garanzia. Sono già partiti gli acquisti di Natale. Noi abbiamo tantissime idee regalo a partire dai vinili che vanno fortissimi. E abbiamo anche i giradischi». Guarda al futuro sempre con grande positività Daniele Albertini della Bottega del caffè Foschi, che espone i suoi prodotti anche in una nuova vetrina ad hoc. «La pista è diventata un’attrattiva per il Natale fermano, siamo certi che porterà anche quest’anno gente in centro a Fermo. Noi siamo pronti, come sempre ottimisti, con proposte, idee regalo e prodotti di qualità». Aspettando di conoscere quando sarà la giornata solidale, in cui l’incasso sarà devoluto in beneficenza a un’associazione no profit, e aspettando di vedere completato l’albero, allestito il mercatino, e pronto tutto il resto di attrazioni, eventi per tutti i gusti e le età. Fermo Magica sarà presentata alla stampa domani, ma già le prime anticipazioni iniziano ad uscire. Dalle 8 alle 20 dell’8 dicembre torna la tradizionale fiera di Natale, in centro storico, che sarà dedicata in particolare all’artigianato e ai prodotti tipici locali.

Nel giorno dell’Immacolata torneranno anche i presepi, almeno quelli di “Svicolando tra presepi”: il concorso di arte presepiale anche quest’anno prevede la realizzazione di un presepe da esporre alle finestre che si affacciano ai vicoli e alle vie della città, ma che siano visibili ai passanti. Cinque i vincitori previsti. Tanti presepi anche nelle piccole cisterne romane, dove si sta allestendo la mostra, e torna anche quello degli Artigianelli. Arte e musica, con la mostra faranno da contorno, e contribuiranno a creare il clima natalizio, favorito anche dalle luminarie, già montate, ma che si attende di vedere accese.

La mostra aprirà nei giorni a cavallo dell’Immacolata, ovvero quella che a palazzo dei Priori metterà a confronto Antonio Ligabue e Giuseppe Pende. Ancora musica e divertimento a teatro, con i due spettacoli della stagione di prosa, il concerto gospel il 30 dicembre e quello della Form il 1 gennaio. Clima suggestivo la notte di San Silvestro, in piazza, tra mercatino, albero, luci e musica dance per ballare. Con l’ospite d’onore Tracy Spencer