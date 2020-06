Fermo, subito sgomberato l'appartamento appena occupato: guerra aperta agli abusivi

FERMO - Fermo dichiara guerra agli abusivi che occupano gli appartamenti di Lido Tre Archi. Tra mercoledì e ieri notte un monolocale al 1°piano di via Mattarella era stato occupato e in quello al 3° piano di via Tobagi, chiuso con la lastra d’acciaio alla porta, due tunisini erano tornati per rubare, arrampicandosi fino al balcone.

La risposta della Questura non s’è fatta attendere e ieri l’appartamento di via Mattarella è stato sgomberato, all’interno c’era un nordafricano trovato a dormire accompagnato in Questura contemporaneamente sono stati bloccati tutti gli accessi della casa in via Tobagi. E’ stata anche sequestrata droga immagazzinata nello stanzino dei contatori.



Lo sgombero ieri è durato due ore, al primo piano di via Mattarella le forze dell’ordine sono andate a colpo sicuro. Il messaggio è chiaro, diretto agli abusivi che da mesi tengono sotto scacco palazzi in poche vie, che rischiavano però d’infestare un intero quartiere. Al lavoro con la Squadra volante c’è stata la Scientifica con l’unità cinofila della Guardia di finanza, il cane Grant e la Polizia municipale di Fermo.

Sul posto c’erano il numero due della Questura Vincenzo Longo con l’ispettore capo David Cinti e il nuovo capo della squadra mobile Maria Raffaella Abbate, che ha parlato a lungo con l’amministratore di condominio Noris Bastiani. Il proprietario dell’immobile liberato ieri ha dato disposizioni all’amministratore di far montare una porta blindata a sue spese. Preziosa la collaborazione di Bastiani perché conosce vita morte e miracoli dei palazzi che amministra: «La mia collaborazione non è da adesso – dice, e si toglie qualche sassolino dalle scarpe – quelli che parlano adesso, mi chiedo dove stavano prima, quando c’era da fare insieme le politiche per valorizzare la zona». Le ultime operazioni avviate con la fase due, come aveva promesso dal prefetto di Fermo Vincenza Filippi, segnano la svolta che tutti auspicavano nel contrasto alle occupazioni.

