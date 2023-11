Osimo, incendio in un appartamento: paura per una donna presente all'interno

OSIMO- Attimi di paura questa mattina (28 novembre) intorno alle 7.15 a Osimo, in via Scalette, quando un incendio è divampato in un appartamento all'interno di una palazzina di due piani.

L'intervento

I vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse in altre stanze, e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Le fiamme e il fumo hanno causato danni e annerito i locali. Nessuna conseguenza per la donna presente in casa. Sul posto anche il 118 e la Polizia.