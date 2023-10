ANCONA - Mettono in vendita il loro appartamento al Piano, da tempo disabitato, ma quando il potenziale acquirente chiede di visionare la soffitta, ecco la sorpresa: il locale è stato occupato in maniera del tutto abusiva da un extracomunitario. Il fatto è avvenuto in corso Carlo Alberto, non lontano dalla rotatoria che regola l’incrocio con via Marconi e via De Gasperi. E’ qui che due fratelli hanno deciso di mettere in vendita un appartamento ricevuto in eredità dai genitori.

La svalutazione



Un’abitazione di 80 metri quadrati chiuso da circa 2 anni con gli eredi che hanno sempre rifiutato l’idea di darlo in locazione per una serie di motivi. L’appartamento era stato acquistato alla fine degli anni ‘80 dai loro genitori con l’accensione di un mutuo concesso da un istituto di credito: si trova in un condominio dove almeno per il momento risiedono solo stranieri, per la maggior parte pakistani e africani.

Con il trascorrere dei mesi l’immobile, come tanti nel quartiere multietnico, è andato incontro ad una svalutazione considerevole: pochi gli italiani interessati all’acquisto dell’appartamento, nonostante la cifra richiesta dai proprietari non fosse assolutamente alta, anzi. Questo fino ad una ventina di giorni fa, quando una coppia di italiani in procinto di trasferirsi ad Ancona per motivi lavorativi ha chiesto di visionare l’appartamento i cui locali sono stati ristrutturati una decina di anni fa.

In soffitta serratura forzata



Nonostante le incertezze, iniziali i potenziali acquirenti una volta visto l’appartamento che si trova all’ultimo piano hanno chiesto di poter visionare anche la soffitta, descritta come un locale con un’altezza superiore ai due metri. Richiesta legittima. Peccato che, quando le due parti hanno raggiunto il locale in questione, si sono accorti che la serratura esterna era stata forzata e all’interno dormiva un clochard che era riuscito a portarsi lassù anche un materasso. Subito è stato fatto allontanare. Ma la sua presenza a sorpresa è risultata poi determinante per il fallimento della trattativa.

La coppia, infatti, ha poi deciso di rivolgere altrove le proprie attenzioni. Nonostante ciò, l’immobile a distanza di qualche giorno è stato venduto - o meglio, svenduto - ad una cifra poco superiore ai 40mila euro. A fare il grande passo, una famiglia di peruviani con i vecchi proprietari che si sono preoccupati di sostituire la serratura della porta della soffitta onde evitare nuove occupazioni abusive, anche se nel condominio nessuno si era accorto di nulla o forse tutti hanno fatto finta di non vedere e non sentire.