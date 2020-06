Fermo, provano a rioccupare l'appartamento appena sgomerato: i clandestini sfidano le divise

FERMO - Provano a rioccupare l’appartamento sgomberato venerdì in via Tobagi a Tre Archi, sarebbero i 4 tunisini arrestati dai carabinieri e da ieri di nuovo liberi. Sono stati visti ieri mattina nel condominio R2 dove avevano occupato un monolocale al 3° piano. Indagano i carabinieri su quello che appare come un affronto alle divise. I militari sono tornati dopo 3 giorni in quella casa dove qualcuno ieri ha tentato di sfondare la piastra d’acciaio che blocca l’ingresso.

«Stamattina li abbiamo visti sotto casa nostra, sono pericolosi, abbiamo paura» dicono due residenti di quel palazzo, che hanno costituito un comitato di lotta contro le occupazioni e non capiscono perché gli spacciatori e clandestini, indagati per diversi reati, debbano stare sotto casa loro.



Quello che è successo ieri lo si può inquadrare da diverse prospettive: chi ha tentato di rientrare in quella casa cercava forse qualcosa che aveva ben nascosto e voleva recuperare? Ma non è detto che siano stati gli stessi che avevano trasformato il monolocale in un bunker della droga ad agire. Spunta il nome di una donna romena: «se acciuffano lei, il problema è risolto» dice una voce al telefono, uno che è addentro alla vicenda. Il sindaco Calcinaro ieri era sul portico del palazzo con la Polizia municipale e i Carabinieri del nucleo radiomobile, della compagnia di Fermo e della stazione di Porto San Giorgio, con la Guardia di finanza.

«Porteremo avanti la strada intrapresa senza abbassare la guardia e seguiranno altri sgomberi e accessi bloccati» afferma il primo cittadino, pronto a tutto. Le operazioni antidroga proseguono, i controlli aumentano e si seguono due strade parallele. Ci sono i blitz ad effetto e le operazioni d’intelligence con uomini in borghese che si confondono tra i potenziali acquirenti. Il quadro è complesso, in certe piazze con un paio di telefonate la bamba arriva a domicilio a basso prezzo. Coca da sniffare, hashish, marijuana, pasticche e anfetamine, si trova di tutto nei suk della droga tra i condomini che hanno le loro sentinelle a controllare.

Lo spaccio

Per un tocco di hashish sono 30 euro, 60 euro per un grammo di coca, il mercato è fiorente e un blitz come quello di venerdì si infrange contro un’uscita dal carcere dopo 72 ore di quattro personaggi pericolosi. Il Coronavirus ha fermato tutti ma non lo spaccio. E così il fenomeno dilaga, in barba agli interventi di carabinieri e polizia. Domenica pomeriggio gli agenti della questura hanno avuto un bel daffare a Porto Sant’Elpidio al Ferro di Cavallo, dove i residenti avevano segnalato un gruppo di persone all’ultimo piano del palazzo di via Faleria a fumare cocaina in cristalli. Si teme che lo spaccio possa riprendere: «da giorni sentivamo strani rumori, specie di notte, e la mattina seguente trovavamo la serratura rotta al 5°piano, e chiari segni di consumo di crack . Domenica i poliziotti hanno schedato diverse persone, le forze dell’ordine hanno dichiarato guerra alla delinquenza ma stanno lottando con le armi spuntate.