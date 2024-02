FERMO È diventato un fenomeno virale sui social, un breve video in cui una ruspa, a marcia indietro, solleva un’auto e la rovescia davanti allo sguardo stupefatto di alcuni testimoni. Nel giro di poco più di un giorno ha collezionato oltre 3mila condivisioni e nel pomeriggio di ieri sfiorava le 700mila visualizzazioni.

Le giornate



In un momento in cui la protesta degli agricoltori divampa in tutta Europa e proprio nel giorno in cui i mezzi agricoli si radunavano per far sentire la protesta anche nel Fermano, in molti hanno equivocato, pensando si trattasse di disordini avvenuti nel corso delle manifestazioni. Il video risale invece al 31 gennaio scorso, in un terreno agricolo lungo la Valdete.

Le rivendicazioni del mondo agricolo non c’entrano davvero nulla, l’oggetto del contendere sarebbe una disputa economica tra il proprietario di un terreno ed una persona con cui ci sarebbe una collaborazione lavorativa, naufragata per contrasti di natura economica. L’uomo alla guida del trattore vanterebbe un credito consistente nei confronti del titolare dell’auto, sbalzata in aria come un fuscello. Quando i due si sono incontrati, il diverbio ha assunto toni molto aspri, finché l’agricoltore è passato alle maniere forti e, innestata la retromarcia, ha “inforcato” la vettura e l’ha sollevata, facendola ribaltare. Sul posto, allertata da alcuni presenti, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, per placare gli animi.



Gli sviluppi



Non vi è stata però nessuna denuncia, almeno fino ad oggi, non risultano contestazioni di reato a carico del contadino per il suo gesto decisamente sopra le righe. Possibile, però, che i contrasti tra i due finiscano a carte bollate con tanto di richieste di risarcimento danni.