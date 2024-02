FERMO - Pediatria del Murri non può seguire i bimbi diabetici e le famiglie sono costrette a rivolgersi al Salesi. A sollevare il caso è una mamma di Porto Sant’Elpidio con una bambina diabetica di tipo 1 di 7 anni e mezzo, costretta a rivolgersi all’ospedale dopo che sabato sera la piccola ha iniziato a rimettere, a causa, «probabilmente, di un virus gastrico. Domenica non riuscivo a tenere nel range le sue glicemie» e alla fine, verso «le 20.30, con un valore glicemico che non saliva, ho chiamato la guardia medica che ci ha consigliato di recarci al pronto soccorso di Fermo.

Al triage, dove il personale è stato gentilissimo, è stato fatto uno stick glicemico alla bimba con valore pari a 95 e poi ci hanno fatto salire in Pediatria, dove ho spiegato la situazione al dottore ricordando anche che «gli zuccheri semplici assunti la riportavano sopra i 70 per poi, dopo una mezz’ora, ritornare sotto la norma». La mamma avrebbe ricordato come il rialzo dei valori fosse solo momentaneo, chiedendo «se fosse possibile farle una glucosata che potesse stabilizzarla interrompendo i momenti di vomito. Il dottore mi ha risposto che potevo dare solo lo zucchero», sottolineando la necessità di recarsi ad «Ancona (dove il reparto di Diabetologia è reperibile solo di mattino nei giorni feriali. A quel punto è intervenuta anche una delle due infermiere per ricordare che i pazienti diabetici non possono tenerli».

I timori

Ma secondo la mamma è ingiusto «non tenere sotto controllo una bimba per un piccolo lasso di tempo, così ho preso mia figlia e me ne sono andata, Ormai sono due anni che conviviamo con questa malattia: se arrivo a ricorrere all’ospedale un motivo c’è. Mi sono recata al pronto soccorso perché mi hanno insegnato che i valori di riferimento della glicemia sono nella norma da 70 in su, sotto parliamo di ipoglicemie da lievi, a moderate, a gravi. E so anche che vomitare provoca perdita di liquidi: se non mangio e non bevo, soprattutto se ho altri problemi, potrei incorrere in importanti pericoli di salute. Nella consapevolezza che l’ospedale di riferimento è sempre il Salesi, ritengo assurdo che un ospedale come il Murri non sia poi in grado di effettuare un primo intervento nei bambini con diabete».