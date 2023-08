FERMO - Potrebbe quasi sembrare una secna di "Ritorno al Futuro", ma per qualche minuto il fulmine che ha colpito Fermo ha creato una certa appresnione.

Un fulmine è infatti caduto sul campanile della chiesa di Sant'Agostino a Fermo, in largo Alvaro Valentini. Sono caduti un po' di calcinacci che hanno colpito un'auto in sosta. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco per il ripristino e la messa in sicurezza.