FERMO - Il territorio è vasto e i furbetti dei rifiuti continuano a trovare angoli nascosti dove gettare l’immondizia. Un malcostume difficile da debellare, anche se di pari passo va avanti la raccolta differenziata con risultati che il Comune giudica più che positivi. Negli ultimi giorni gli abbandoni illeciti si sono verificati in alcuni quartieri della città e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, in alcuni casi anche individuando i responsabili. Per loro è scattata la multa. Ma c’è ancora chi riesce a farla franca.

Il commento

«Visti gli sforzi fatti dall’Asite per venire incontro ai cittadini nel conferimento, ci dispiace davvero registrare fenomeni di menefreghismo e maleducazione come questi - commenta l’assessore all’Ambiente Alessandro Ciarrocchi -. Approfitto per ringraziare il personale dell’Asite che interviene a tempi di record contro gli abbandoni o i conferimenti scorretti. Ma il nostro compito deve essere principalmente quello di educare a comportamenti civili. Stiamo portando avanti un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini, speriamo che questi fenomeni si riducano sensibilmente». A proposito di sistemi di prossimità che permettano ai cittadini di fare una corretta raccolta differenziata, «a breve - chiosa Ciarrocchi - verranno posizionati nei quartieri nuovi mini ecocentri, il primo fra San Tommaso e Lido Tre Archi». Sul caso dice la sua anche l’assessore Mauro Torresi che si occupa di polizia locale e che tiene a sottolineare l’impegno degli agenti anche in questo settore. «La nostra attenzione in tema di abbandoni - spiega - è massima e pertanto queste condotte incivili e ingiustificabili non possono restare impunite. Il messaggio è che riteniamo molto importante la collaborazione dei cittadini: devono essere anche consapevoli del pregiudizio che gesti come questi portano all’ambiente che è di tutti. L’ambiente deve essere un obiettivo comune ed un principio di civiltà per ciascuno di noi».

Le cifre

Nello stesso tempo la raccolta differenziata dei rifiuti si è ormai attestata da qualche anno al di sopra della fatidica soglia del 65%. L’azione della Fermo Asite continua anche con le campagne sulle raccolte differenziate mirate, come negli ultimi tempi sui Raee, che tanto successo sta riscuotendo nei quartieri: riguarda la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in sostanza vecchie tv o pc, con un porter che in queste settimane ha effettuato numerose tappe per facilitare lo smaltimento.