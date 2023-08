Via vai di pregiudicati all'interno del locale, chiuso per sette giorni un bar di Porto Sant'Elpidio

FERMO- Chiuso per sette giorni un bar di Porto Sant'Elpidio. E' questo il provvedimento disposto, nelle ultime ore, dal Questore di Fermo dopo una serie di controlli condotti dalla polizia.

Il provvedimento

Il provvedimento si è reso necessario per via dell'identificazione, all’interno del locale, di numerosi soggetti pregiudicati e pericolosi per la sicurezza pubblica. Nello specifico durante i controlli serali svolti nei mesi di giugno e luglio hanno permesso di riscontrare la presenza di persone dedite al consumo di droga. Il locale in questione, inoltre, era stato oggetto di un altro provvedimento di sospensione da parte del Questore della Provincia di Fermo nello scorso mese di gennaio