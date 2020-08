Fermo, sesso col trans e poi lo rapina con il coltello alla gola. Ma nelle fuga prede il cellulare: arrestato

FERMO - Da Lido Tre Archi a Porto Sant’Elpidio, rapinatore seriale di prostitute incastrato dal cellulare smarrito durante la fuga. L'uomo è finito al fresco, catturato due settimane dopo il sesso e l'aggressione a un trans residente a Porto Sant’Elpidio. Ha 28 anni l'aguzzino, è romeno, vive a Lido Tre Archi, da mesi tiene sulle spine la costa fermana tra furti e violenze.

Resta sempre in piedi la segnalazione della squillo dominicana che ai primi di agosto aveva raccontato di un furto di 1.200 euro in totale, spiegando di essere stata minacciata da un romeno, che corrisponderebbe all'individuo arrestato. Sembra che siano state depredate con questo sistema almeno una decina di lucciole tra Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Per il momento un uomo è al fresco per rapina e poco altro. Si sa che viveva di espedienti, che non si era fatto scrupolo di minacciare, con un coltello puntato alla gola, il viado per estorcergli 300 euro, dopo averne abusato sessualmente.

