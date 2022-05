Giovane schiacciato da una rotoballa, paura all'azienda agricola: scattano i soccorsi con l'elicottero

FERMO - Giovane ferito in un incidente sul lavoro. La richiesta di soccorso è giunta ieri pomeriggio alla Croce Azzurra di Porto San Giorgio poco dopo le 17 per un incidente avvenuto all’interno di un’azienda agricola che si trova in contrada Camera, fra Fermo e Porto San Giorgio.

Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno subito curato il ferito, un 29enne con alcuni traumi da schiacciamento provocati da una balla di fieno. Le sue condizioni hanno fatto optare per la richiesta dell’eliambulanza che ha poi provveduto a trasportarlo all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni al vaglio dei sanitari del capoluogo.

