Due auto in fiamme vicino al Comune, una è della polizia locale. Il rogo partito da una Panda a metano

PEDASO - Allarme a Pedaso per un incendio che ha gravemente danneggiato due auto, di cui una della polizia locale, Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il rogo è avvenuto in centro, a pochi passi dalla sede del municipio. Raccolta la richiesta di soccorsi sono arrivati sul posto i pompieri del comando provinciale di Fermo che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza entrambe le vetture. Allertati anche i carabinieri per avviare un’indagine su quanto avvenuto.

Le fiamme sono divampate dapprima da una Fiat Panda alimentata a metano che è di proprietà del Comune finendo poi per danneggiare anche la vettura vicina della polizia municipale. L’incendio in questo caso ha riguardato soprattutto la parte anteriore. Nulla da fare, invece, per l’utilitaria del Comune che è andata distrutta. Timori anche per l’alimentazione a metano di quest’ultima vettura. Per fortuna entrambi i mezzi sono stati subito messi in sicurezza da parte dei soccorritori.

