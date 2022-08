FERMO - Nuova puntata della polemica sugli econazisti, lanciata da Jovanotti durante la tappa fermana del suo tour in giro per le spiagge italiane. Ieri abbiamo riportato le critiche del geologo e volto tv Mario Tozzi e la replica del cantante e ora, a quanto pare, è pace fatta fra i due. Niente non è.

Le contestazioni

Jova aveva risposto su Facebook al geologo ribadendo che i suoi concerti lasciano le spiagge «meglio di come le trovano» e che avvengono su spiagge già normalmente molto affollate, concludendo con un invito in una delle tappe del Beach Party: «Tu prof Tozzi sei uno serio, sei uno che sa le cose e le sa anche comunicare: io ti invito a vedere di persona quello che facciamo, dove vorrai, ti offro anche della frutta fresca in un contenitore compostabile, o una birra al tramonto se vorrai», aveva scritto Lorenzo.

La risposta di Tozzi non si fa attendere: «Prima di tutto grazie Lorenzo per la tua risposta gentile e argomentata: questo nostro scambio è già un primo risultato. Stante la buona fede di entrambi, non avremo difficoltà a intenderci di fronte a una birra, magari in spiaggia. Diversità di vedute ne abbiamo, ma questo è il bello dei sapiens. Ti auguro ogni bene, attendo un tuo invito», Al che Jovanotti: «Dove vuole prof! L’ aspetto!».