FERMO - É sempre tanto attesa, piace e crea un clima di entusiasmo durante le feste natalizie: arrivata poco più di una settimana fa, la pista di pattinaggio sul ghiaccio è pronta per accogliere pattinatori di tutte le età. Gestita dall’Asd Bios di Fermo, che l’aveva già portata in piazza del Popolo lo scorso anno, la pista sarà aperta a partire dal pomeriggio di oggi.

Il cartellone



Con l’attrazione che nel corso degli anni è diventata un appuntamento immancabile durante le feste, parte dunque il conto alla rovescia per l’avvio di “Fermo Magica” 2023, il cartellone natalizio fermano, anche quest’anno voluto dagli assessorati al Commercio, Cultura e Turismo, che hanno approntato un programma ricco di appuntamenti, di fascino e di magia. E quella dei pattini che solcano il ghiaccio della pista, quest’anno, come già anticipato nei giorni scorsi, raddoppia: accanto all’area aperta a ragazzi, giovani e adulti ce n’è un’altra, più piccola, dedicata ai baby pattinatori.

Più corta, servirà a far divertire in assoluta sicurezza i bambini che vogliono provare a pattinare senza preoccupazione, magari con i propri genitori. Anche nelle prossime festività natalizie per gli studenti ci saranno 10mila buoni sconto del 50% sulle tariffe di pattinaggio nei giorni infrasettimanali ed è in programma un’intera giornata di beneficenza. Deve ancora essere resa nota la data, ma l’incasso del pattinaggio in quella giornata sarà devoluto a una associazione no profit.

La pista di ghiaccio è solo una delle attrazioni che contribuiranno a rendere magico il Natale di Fermo: accanto a essa infatti troveranno spazio i mercatini nelle casette e in fondo alla pista, guardando verso la biblioteca, già si può vedere, in lontananza, l’albero che sarà presto addobbato. Torneranno i presepi, e in questi giorni si sta allestendo la mostra alle Piccole Cisterne Romane, e tornerà la mostra a Palazzo dei Priori, la seconda, che sarà inaugurata da Vittorio Sgarbi. Pende e Ligabue in un ideale confronto, con gli spazi che si stanno già predisponendo e la sala dei Ritratti, dalla quale sono già state tolte le sedie.



Annunciati altre attrazioni ed eventi, per intrattenere il pubblico di tutte le età, bambini compresi, con un programma che è stato già definito, ma sarà reso noto al pubblico nei prossimi giorni. Di questo già si conoscono gli eventi teatrali, con gli appuntamenti di prosa che vedono in particolare Max Giusti in “Il Marchese del Grillo” nel weekend dell’Immacolata e prima di Natale (20 e 21 dicembre) “Pippi Calzelunghe”.