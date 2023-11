PORTO SAN GIORGIO - Cordoglio ai funerali di Luigi Fioravanti, Gigio de lu mungu. L’uomo, scomparso a 79 anni, era conosciuto da tutti. La pioggia non ha impedito alle innumerevoli persone accorse di dargli un ultimo saluto. Presenti tante personalità della politica.

A ricordarlo il sindaco Valerio Vesprini: «Ho avuto la fortuna di conoscerlo fin da piccolo. Ricordo le battaglie politiche e sportive. Lottava per i suoi ideali che potevano anche andare contro il partito. Porto San Giorgio era il più grande dei suoi ideali. Mi ha rivolto un’ultima frase: “Avevo paura che mi cadesse la mano ma ti ho votato perché ti voglio troppo bene”».

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Si sente male sull'autostrada A14 durante il viaggio di lavoro: vani i soccorsi, Luca Casagrande muore a 45 anni. Pesaro e Fano in lutto. Era stato dirigente dell'Italservice

La guerra

Fioravanti, nato nel ‘44 durante l’occupazione, era venuto presto in contatto con un clima politico che lo portò a maturare presto le su idee di sinistra. Emigrò in Germania nel 1964, per lavorare come meccanico e si spostò a Torino per fare il postino. Lascia una famiglia numerosa e unita, alla moglie Maria, ai figli Fabiola, Romina e Roberto, ai nipoti e ai fratelli vanno le più sentite condoglianze della comunità. Il rito laico è stato celebrato in piazza, come dalle sue ultime volontà. Fioravanti era un comunista vecchio stampo e anche animatore di feste dell’Unità e di feste del patrono, l’uomo della tombola, appassionato della Juventus, vestiva i panni di Babbo Natale. Lo ricorda uno striscione degli ultras: «Gigio vive».Prima che il feretro ripartisse, la canzone Bandiera Rossa.