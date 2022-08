Pappagallo fugge da un'abitazione e vola su un albero, recuperato dai vigili del fuoco a Marina Palmense

FERMO - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nel primo pomeriggio a Marina Palmense, frazione di Fermo, per un pappagallo fuggito da un’abitazione ed appollaiatosi su di un albero li vicino.

Pappagallo fugge da un'abitazione e si rifugia su un albero

I vigili del fuoco prima hanno cercato di recuperarlo utilizzando l’autoscala, ma il pappagallo è volato e l'intervento non è andato a buon fine. Gli operatori però sono riusciti a bloccarlo in una siepe di alloro sotto la stessa pianta: subito dopo il pennuto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari preoccupati per le sorti del loro pappagallo.