FERMO - Cerimonia oggi alle 10 al teatro dell’Aquila per l’edizione 60 della Pagella d’Oro, organizzata dalla Carifermo Spa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. I presidenti della Fondazione Giorgio Girotti Pucci e della Carifermo Alberto Palma daranno il benvenuto ai 111 studenti di 40 Comuni delle province di Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca ha le sue filiali.

Il debutto

La manifestazione è nata nel 1964 e ora sono state digitalizzate le foto conservate nell’archivio. Per quest’edizione speciale un format che vuole valorizzare alcune figure legate alla Pagella d’Oro, nuovo rispetto alle passate che prevedevano una lectio su un tema di attualità. Luigi Alici, don Emilio Rocchi, Marco Cruciani, Lolita Falconi, Serena Abrami ed Elisabetta Cocciaretto si confronteranno sul premio che hanno ricevuto. Realizzato anche un segnalibro con il disegno che Danilo Interlenghi aveva ideato negli anni Ottanta. L’idea di organizzare il premio nacque da una proposta della redazione de “Il Tempo” di Fermo all’Ufficio sviluppo e propaganda della Cassa di Risparmio. «L’iniziativa - ricorda la Carifermo - venne estesa ad alcune città (Roma, Pescara, Teramo, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Matera), dove il giornale era presente, sedi di Casse di Risparmio. La prima edizione, nel marzo 1964, era riservata agli studenti delle medie e superiori con le migliori votazioni nei trimestri».

I passaggi

Nel 1967 si decise poi di associare il premio per la Giornata mondiale del risparmio, mentre nel 1972 si varò un riconoscimento a ogni scuola. Dal 2011 il via alla lectio con ospiti come, tra gli altri, Roberto Napoletano, Stefano Zamagni, Mario Botta e Jury Chechi. «Per questa edizione speciale abbiamo deciso di coinvolgere 6 Pagelle d’Oro di ieri, una per ogni decennio: l’occasione per riflettere insieme sul valore che il riconoscimento ha rappresentato e se e come ha influito sulle scelte future».

ECCO TUTTI I PREMIATI DIVISI PER PROVINCIA

PROVINCIA DI FERMO

MEDIE: Matilde Elena Achilli, Da Vinci-Ungaretti, Fermo; Giacomo Tiburzi, Betti, Fermo; Sofia Pistonesi, Fracassetti-Capodarco, Fermo; Valentina Battilà, Don Bosco, Falerone; Gurbaaj Singh, Cestoni, Montegiorgio; Francesco Maria Savini, Pupilli, Grottazzolina; Caterina Antonelli, Leopardi, Monte Urano; Martina Sollini, Collodi, Torre San Patrizio; Francesca Macchini, Don Bosco, Rapagnano; Gianluca Gigante, Caro, Montegranaro; Maya Lattanzi, Ramadori, Monte San Pietrangeli; Leonardo Carelli, Calzecchi, Monterubbiano; Thomas Torrisi, Da Vinci, Pedaso; Davide Formentini, Mannocchi-Tornabuoni, Petritoli; Elena Romanelli, Ponzano di Fermo; Matteo Anselmi, Perlasca, Montottone; Alessandro Piani, Nardi, Porto San Giorgio; Carla Muccichini, Galilei, Porto Sant’Elpidio; Drame Karim Fetegue Junior, Marconi, Porto Sant’Elpidio; Giulia Tempestilli, Bacci, Sant’Elpidio a Mare; Ujala Khurana, Bacci, Casette d’Ete. SUPERIORI: Veronica Procaccini, Liceo classico Caro, Fermo; Pietro Salvatori, Liceo scientifico Calzecchi Onesti, Fermo; Michele Cannavò, Montani, Fermo; Iris Picchini, Itet Carducci-Galilei, Fermo; Giada Centanni, Ipsia Ricci, Fermo; Francesca Poletti, Liceo artistico Preziotti, Fermo; Andreina Pompilii, Liceo artistico Licini, Porto San Giorgio; Alessio Caminonni, Montani, Montegiorgio; Selina Gjolena, Liceo scientifico Medi, Montegiorgio; Federica Buratti, Ite Medi, Montegiorgio; Alice Diomedi, Ite Einaudi, Porto Sant’Elpidio; Matteo Ricci, Liceo scientifico Einaudi, Porto Sant’Elpidio; Mattia Castellucci, Ipssar Einaudi, Porto Sant’Elpidio; Elisa De Matteis, Tarantelli, Sant’Elpidio a Mare, Leonardo Saracini, Conservatorio Pergolesi, Fermo

PROVINCIA DI ASCOLI

MEDIE: Matteo Massi, D’Azeglio, Ascoli, Flavia Sciamanna, Ceci-Cantalamessa, Ascoli; Teresa Fiori, Don Luigi Giussani-Monticelli, Ascoli; Mariasole Poliandri, Sacconi-Manzoni, San Benedetto, Maria Carola Canaletti, Curzi, San Benedetto; Elisa Iannotti, Cappella, San Benedetto; Pamela Senzacqua, Ghezzi, Comunanza; Matteo Vagnoni, Consorti, Ripatransone; Camilla Damiani, Crivelli, Montefiore dell’Aso; Giovanni Imbrescia, Alighieri, Cupra Marittima; Alessandro Piergallini, Leopardi, Grottammare; Carla Angelici, Sacconi, Montalto. SUPERIORI: Maria Lucrezia Bedini, Liceo Classico Stabili-Trebbiani, Ascoli; Giorgio Traini, Istituto Fermi, Ascoli; Mattia Funari, Ipsia Sacconi, Ascoli; Elia Orsini, Istituto Ulpiani, Ascoli; Sofia Moretti, Istituto Mazzocchi, Ascoli; Lorenzo Di Filippo, Itcg Umberto I, Ascoli; Maria Chiara Bruni, Liceo scientifico Orsini, Ascoli; Dafne Pallottini, Liceo artistico Licini, Ascoli, Matteo Olivieri, Liceo scientifico Rosetti, San Benedetto; Stefano Mauloni, Istituto Capriotti, San Benedetto; Vicky Granatiero, Liceo linguistico Capriotti, San Benedetto; Luca Viozzi, Ipsseoa Buscemi, San Benedetto; Cristina Ricci, Ipsia Guastaferro, San Benedetto; Laura Gaetani, Liceo classico Leopardi, San Benedetto; Martina Ulissi, Ipsscss Ciccarelli, Cupra Marittima; Marta Barbieri, Liceo scientifico Mercantini, Ripatransone; Simone Petroni, Itgt Fazzini, Grottammare.

PROVINCIA DI MACERATA

MEDIE: Andrea Caldarelli, Alighieri, Macerata; Giulia Grioli, Fermi, Macerata; Beatrice Iacobone, Mestica, Macerata; Elisa Mincio, Convitto Leopardi, Macerata; Federico Binci, Pirandello, Civitanova, Raoul Bora, Caro, Civitanova; Marta Ercoli, Mestica, Civitanova; Chiara Conti, Ungaretti, Civitanova; Elisa Mariani, Manzoni, Corridonia; Nicole Stoia, Giovanni XXIII, Mogliano; Ilaria Borghiani, Cingolani, Montecassiano; Maddalena Natarelli, Lotto, Monte San Giusto; Cesare Spernanzoni, Canale. Morrovalle; Gordan Gospodinovic, Sanzio, Potenza Picena; Federico Berdini, Leopardi, Potenza Picena; Giulia Menghini, Patrizi, Recanati; Elena Paduano, San Vito, Recanati; Aurora Castagnoli, Paladini, Treia. SUPERIORI: Luca Zacconi, Liceo classico linguistico Leopardi, Macerata; Cecilia Massaccesi, Liceo scienze umane Ricci, Macerata; Sofia Ercoli, Istituto Ricci, Macerata; Elena Cesca, Liceo scientifico Galilei, Macerata; Riccardo Nannerini, Istituto Tecnico Garibaldi, Macerata; Alice Strappa, Agrario Garibaldi, Macerata; Marika Iorio Gnisci, Ite Gentili, Macerata; Giovanni Lambertucci, Istituto Bramante, Macerata; Ilaria Scattolini, Istituto Pannaggi, Macerata; Eleonora Mochi, Liceo artistico Cantalamessa, Macerata; Gianmarco Gaglio, Ipsia Corridoni, Macerata; Edoardo Castignani, Liceo classico Da Vinci, Civitanova; Davide Faleburle, Liceo Scientifico Da Vinci, Civitanova; Denise Urcia, Itcg Corridoni, Civitanova; Francesco Foglia, Ipsia Corridoni, Civitanova; Giulia Tabin, Istituto Bonifazi, Civitanova; Diego Marinozzi, Ipsia Corridoni, Corridonia; Giulia Sartelli, Liceo classico Leopardi, Recanati; Daniele Biondi, Itis Mattei, Recanati; Daniele Senesi, Ipsia Corridoni, Recanati; Bojan Dordevic, Istituto Bonifazi, Recanati.

PROVINCIA DI ANCONA

MEDIE: Giorgio Menghini, Carloni, Cerreto d’Esi; Roberta Angeletti, Filottrano.

PROVINCIA DI TERAMO

MEDIE: Alexandra Shtanko, Pascoli, Silvi; Camilla Tauro, Pagliaccetti, Giulianova; Federica Ciabattoni, Bindi, Giulianova. SUPERIORI: Chira Dotoli, Ipseoa Zoli, Silvi; Alessio Di Gennaro, Istituto Crocetti-Cerulli, Giulianova.