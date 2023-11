FERMO - Passata un’altra allerta meteo per vento, protagonista assoluto dell’ultima settimana, restano danni, rami caduti e qualche sospiro di sollievo. È il caso dell’albero caduto nella mattinata di domenica in via Gioia a Casette d’Ete, di fronte alla scuola primaria Della Valle. La pianta ha ceduto alla base del tronco e si è schiantata al centro del campetto. Venerdì mattina, sotto le forti folate di vento, un’agente della municipale, in servizio all’orario di uscita dei bambini, aveva invitato i presenti a tenersi a debita distanza da quell’albero. Sabato il clima ha concesso una tregua e non si sono registrati pericoli, domenica mattina il fusto si è schiantato.

I timori



Inutile dire che lo stesso episodio, accaduto in un giorno feriale, poteva provocare conseguenze molto più serie. Un imprevisto è poi capitato al popolare attore e comico Piero Massimo Macchini. Il trampolino per bambini che teneva in balcone è volato via, spazzato dal vento fortissimo del.

Per fortuna si è fermato tra la ringhiera e la scalinata, senza volare di sotto, dove avrebbe potuto far molto male a qualche passante. «Per fortuna non c’era nessuno di sotto. È stata una leggerezza che poteva costare cara – la riflessione di Macchini – Non bisogna mai abbassare la guardia. Ora quel salta salta è smontato». Problemi per il vento, infine, anche alla tensostruttura di Campiglione danneggiata sul tetto. Le ragazze del volley della Carlo Forti- Axore.it sono state costrette a giocare a Montegranaro.