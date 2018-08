L'addio a Mario Ferracuti grande â€‹podista conosciuto in tutto il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Il grande podista fermano Mario Ferracuti se n'è andato a 92 anni. L'uomo di tutti i record, "Il leone delle Marche', come lo chiamavano in tanti. Una vita caminando senza mai saltare un giorno. Tra i primi ad esprimere cordoglio il sindaco Paolo Calcinaro che in un post ha ricordato il grande Mario. «Mario Ferracuti, colonna dello sport cittadino, ci ha lasciati stanotte a 92 anni. Rimane, oltre la tristezza, un senso di orgoglio per averlo conosciuto e per aver omaggiato la sua carriera da decano podista e donatore di vita...». Fermano doc nella sua lunga carriera di podista di premi ne ha vinti a decine come decine sono stati i riconscimenti che gli sono stati attribuiti da tutto il mondo dello sport e non solo. Un grande, generoso, innamorato della sua Fermo di cui ha interpretato in più occasioni il ruolo di ambasciatore in tutti i Paesi i cui è stato per partecipare a una competizione. Tutta Fermo si è stretta idealmente attorno alla famiglia.