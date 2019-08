Legami con lo spaccio: scatta la tolleranza zero per le prostitute

di Sonia Amaolo

FERMO - Controlli h 24 di polizia e carabinieri lungo la costa tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, con particolare riguardo per la fascia sud della riviera elpidiense e la fascia nord del lungomare fermano. E’ lotta senza quartiere alla prostituzione in strada e in appartamento.Pattuglie della questura e dell’Arma per scoraggiare il fenomeno del sesso a pagamento che ha il suo zoccolo duro in riviera, tra statale e vie traverse. La pubblicità delle ragazze circola online ma in questo periodo c’è la tendenza a mostrare la merce in vendita, le temperature amiche agevolano e non è difficile imbattersi in signorine seminude sotto casa. Tutto il territorio da Pedaso al confine con Civitanova è diviso per fasce e gruppi di ragazze di Paesi diversi. Dove sono le romene non arrivano le italiane, dove sono le nigeriane non arrivano le cinesi e via di questo passo fino a toccare quasi tutte le nazionalità. Contro le belle di notte in questi giorni è tolleranza zero perché ad abbassare la guardia si rischia la recrudescenza del fenomeno. Con la prostituzione il reato non c’è, se non è sfruttamento e lo si fa per scelta, ma oramai è chiaro alle divise che al sesso si collega lo spaccio di stupefacenti, in particolare di cocaina.