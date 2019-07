Lotta alla prostituzione: â€‹primo Daspo urbano per una lucciola straniera

di Laura Meda

FERMO - A Porto Sant’Elpidio il Daspo urbano per le lucciole inizia a portare frutti. Destinataria del provvedimento di allontanamento, a firma del questore di Fermo, una prostituta di origine straniera, più volte fermata e sanzionata dalla polizia locale, ai sensi della nuova normativa in materia di sicurezza urbana.Si tratta dell’applicazione dell’articolo 39ter del regolamento di polizia del Comune di Porto Sant’Elpidio, approvato lo scorso aprile dal Consiglio comunale, che introduce la possibilità di emanare, in ottemperanza al decreto Minniti, un ordine di allontanamento di 48 ore nei confronti di coloro che hanno commesso atti illeciti in luoghi vietati. Una normativa fortemente voluta dal primo cittadino Nazareno Franchellucci proprio con l’obiettivo di arginare, specialmente lungo le vie del centro, il fenomeno della prostituzione.