FERMO - Paura ieri pomeriggio per un folle inseguimento avvenuto a cavallo fra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio fino a quando l’auto in fuga è stata intercettata a Porto San Giorgio. Qui la polizia è riuscito a bloccare l’automobilista e quindi a portarlo in Questura per gli accertamenti sul caso. Si tratta, secondo quanto emerso, di un’indagine legata allo spaccio di droga anche se il conducente, volto già noto alle forze dell’ordine, è stato anche trovato senza patente.



L’alt



Sono stati momenti di paura soprattutto sul lungomare di Porto San Giorgio dove la Mercedes condotta dall’uomo, originario dell’Est Europa, ha seminato il panico fra i passanti per cercare di sfuggire agli agenti dirigendosi verso la zona del porto. Ma alla fine è stato bloccato. Al suo inseguimento due pattuglie delle Volanti della polizia. Alcuni testimoni lo hanno visto zigzagare. La fuga si è conclusa in via Foscolo quando l’auto si è schiantata e due pattuglie della polizia, con una manovra a tenaglia, l’hanno bloccata.



La perquisizione



L’uomo è stato fatto scendere dall’auto e perquisito. Qui sarebbe emerso appunto il particolare che non aveva la patente. Sembra che sia stata trovata anche una modica quantità di droga per uso personale. Da verificare se la fuga sia legata al fatto che non avesse la patente o per altri motivi. Sulla costa resta massima l’attenzione delle forze dell’ordine contro lo spaccio fra la stessa Porto Sant’Elpidio e Tre Archi.