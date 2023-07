Fermo, fughe in auto o con il quad sulla spiaggia: strage di patenti e denunce a ubriachi e drogati

FERMO - Rocamboleschi inseguimenti, addirittura in un caso nei confronti di un quad su una spiaggia, ed una lunga lista di persone trovate alla guida sotto gli effetti dell'alcol o degli stupefacenti con la relativa strage di patenti: è il bilancio della campagna di controlli messa in atto dai carabiniei di Fermo.

Gli inseguimenti

Ai Lido Tre Archi, sono stati fermati due pregiudicati stranieri, uno classe ’97 e uno classe ‘83, anch'egli pregiudicato. Il primo è stato intercettato a bordo di un quad senza casco, ha ignorato l'alt imposto dai militari e, nel tentativo di eludere il controllo, ha invertito la marcia fuggendo lungo la pista ciclabile e la battigia del litorale, mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti.

Il secondo soggetto è stato bloccato e perquisito, trovato in possesso di hashish e marijuana, e segnalato per uso personale. Durante il servizio, i Carabinieri hanno anche intercettato un'Alfa Romeo con a bordo quattro cittadini extracomunitari, che hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi. Il veicolo, privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato ai fini della confisca.

Monteprandone, ragazza in prognosi riservata: polemiche per il video ​dello schianto postato sui social

Le altre operazioni

Nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri della Radiomobile di Fermo, un residente di Montegiorgio è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e alcoliche. L'uomo è stato fermato dopo un incidente stradale notturno e, successivamente ai test effettuati, è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi e sostanze alcoliche. I Carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato due persone in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. In un altro caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, un ventiduenne di Cupra Marittima è stato denunciato dai Carabinieri della Radiomobile di Fermo. Il giovane è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo con lesioni ed è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi. Inoltre, i Carabinieri della locale Stazione di Falerone hanno fermato e denunciato in stato di libertà un uomo classe ‘74 di Sarnano per guida con patente sospesa e false dichiarazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. L'uomo, già pregiudicato è stato sorpreso alla guida nonostante la sospensione della patente dopo aver provocato il danneggiamento parziale di un manufatto votivo, allontanandosi senza comunicare il danno provocato. Infine, i Carabinieri della Radiomobile di Fermo sono intervenuti durante la notte nella località Valleoscura, dove hanno identificato un giovane ventenne di Fermo coinvolto in un incidente stradale. Dopo i test effettuati, è emerso che il conducente era positivo all'assunzione di alcol e cannabinoidi.