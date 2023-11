FERMO - Addio sole, la giornata di pioggia ha provocato numerosi problemi al traffico con rallentamenti e incidenti. Fra questi, un’auto che si è ribaltata a Monte Urano con il conducente che ha perso il controllo della vettura, a poca distanza dalla chiesa di San Giovanni. Per lui solo ferite lievi, ma tanto spavento. Un altro incidente, sempre in mattinata, in zona Salette di Fermo, lungo la strada che scende a San Marco alle Paludi e che è sempre molto pericolosa in caso di maltempo. Anche qui un’auto si è ribaltata e poco dopo c’è stato anche un tamponamento tra due auto e un camion. I problemi più gravi si sono registrati sull’A14 con un primo incidente in mattinata a poca distanza dal casello di Fermo-Porto San Giorgio.

Il carico

Un furgone ha perso una parte del suo carico, provocando poi un tamponamento a catena fra tre auto e un camion. In questo caso il bilancio è di un ferito. E sempre sull’A14, ma questa volta nel pomeriggio, intorno alle ore 17, si è registrato un altro incidente tra i caselli di Fermo-Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, in direzione nord, con uno scontro fra due auto.

I soccorsi

Sul posto la polizia autostradale di Porto San Giorgio per effettuare i rilievi e due ambulanze della Croce Azzurra di Porto San Giorgio per prestare soccorso ai coinvolti. In tutto ferite, ma in maniera molto lieve, cinque persone fra le due auto. Ovviamente si sono registrati problemi alla viabilità con rallentamenti durante un orario in cui aumenta il traffico in entrambe le direzioni. Da verificare le dinamiche dei vari incidenti, anche se le forze dell’ordine tornano a lanciare l’appello a fare la massima attenzione. Da pochi giorni è scattato l’obbligo di guidare con le gomme termiche o con le catene al seguito. Naturalmente la pioggia battente rende l’asfalto viscido e cala anche la visibilità soprattutto durante le ore notturne.