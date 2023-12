FERMO - Viaggiava insieme al marito, che era alla guida, e alla figlia, in una Dacia. Poi l’impatto, violentissimo e purtroppo fatale. Un scontro che ha coinvolto ben quattro auto, quello costato la vita, ieri sera, ad una donna di 71 anni, Raffaella Seccia, residente a Chiaravalle, nell’Anconetano.

Le condizioni della signora, ferita nell’impatto, sono subito parse disperate. I soccorritori arrivati sul posto hanno tentato a lungo di rianimarla, ma dopo lunghissimi minuti si sono dovuti arrendere. Il cuore della donna si era ormai fermato. Teatro del terribile incidente, la provinciale Girola, nei pressi del Fermo Forum.

La dinamica è ancora in corso di accertamento. Quattro i mezzi coinvolti, come si diceva, nel tragico scontro. Una Smart, su cui viaggiavano un uomo ed il figlio minorenne, dopo l’urto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata ed ha terminato la sua corsa in un campo. Al centro della strada è rimasta invece una Alfa Stelvio, con a bordo due giovani della zona. Coinvolta, infine, una Fiat Punto guidata da un settantenne. Tre i feriti. Nessuno, stando alle prime informazioni, avrebbe riportato conseguenze particolarmente preoccupanti.

Le indagini sul maxi schianto



Sul posto l’automedica del 118 e le ambulanze della Croce verde di Fermo e della Azzurra da Porto San Giorgio. Sulla provinciale Girola i carabinieri del Radiomobile, a cui sono affidate le indagini e che dovranno ricostruire nel dettaglio i movimenti dei quattro veicoli e le responsabilità del sinistro. Tutti i feriti coinvolti nell’incidente sono rimasti coscienti durante i soccorsi. Quelli trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Murri hanno riportato traumi e ferite, ma nessuno corre pericolo di vita. Purtroppo una sorte diversa è toccata alla settantunenne. Nella carambola è stata centrata proprio la parte del veicolo su cui viaggiava, provocandole lesioni risultate fatali. La donna ha perso conoscenza e malgrado i mezzi del 118 siano sopraggiunti nel più breve tempo possibile, ogni speranza di salvarla si è purtroppo dissolta nel giro di pochi minuti. Nessuna reazione al massaggio cardiaco praticato dai sanitari, che hanno dovuto constatare il decesso della signora.