Un altro schianto sulla statale giovane ciclista in eliambulanza a Torrette, soccorsa un'anziana

FERMO Un altro terribile incidente sulla statale, all’incrocio con Casabianca. Il bilancio è serio con un ciclista traportato in eliambulanza a Torrette. Tutta da chiarire ancora la dinamica anche se da una prima sommaria ricostruzione sembra che il clisista, un giovane di colore, si sia scontrato con una Citroen il cui conducente nel tentativo di evitare l'impatto si è scontrato frontalmente con una Mini Cooper sulla quale viaggiavano due ragazze. Il ciclista è finito sull’asfalto con una caduta rovinosa. L'allarme è scatatto subito e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Porto San Giorgio i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ciclista allertando però l'eliambulanza che in pochi minuti è atterrata per caricare il ferito e trasportarlo a Torrette. Sul posto anche la Croce verde di Porto Sant’Elpidio che ha soccorso un’anziana che viaggiava nella Citroen insieme a un'altra donna. Illese le due ragazze all’interno della Mini Cooper. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.