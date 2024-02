Fermo, impazzisce e si scaglia contro poliziotti e medico di famiglia: arrestata una donna

FERMO La polizia nel pomeriggio di ieri (28 febbraio), ha arrestato a Fermo una donna di origini ucraine che dovrà rispondere del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti

Alle 16.40 una Volante è stata costretta ad intervenire dove per riportare alla calma una donna che pretendeva delle prestazioni ambulatoriali dal proprio medico di famiglia. Il medico in difficoltà chiedeva più volte alla donna di rispettare la fila, ma, a tale richiesta, di tutta risposta, riceveva dei colpi sulle braccia. Gli agenti intervenuti provavano a calmare la donna che ricominciava ad agitarsi, rifiutandosi di fornire un documento valido e di fornire le proprie generalità. Per calmare la signora, a quel punto, in presenza degli operatori, la dottoressa prestava l'assistenza medica richiesta, ma subito dopo non contenta colpiva gli agenti con degli schiaffi al volto.