Violano l'email dell'azienda e dirottano i bonifici sui loro conti: presi i truffatori

FERMO - Controlli anti Covid a tappeto, reati di vario genere dalla frode informatica al sequestro di droga. Questo il bilancio dell’azione dei carabinieri di Fermo nel weekend. Tre le sanzioni della tarda serata di domenica ad altrettanti automobilisti fermati in strada in orario di coprifuoco, dopo le 22, e sorpresi senza un giustificato motivo per spostarsi.





Complessivamente sono state 186 le persone controllate, 21 gli esercizi pubblici visitati dai militari per accertare il rispetto dei distanziamenti, del limite massimo di ingressi e degli orari di apertura. Un’azione che, assicurano dal comando provinciale, proseguirà incessante anche nei prossimi giorni.

La scoperta

Due nigeriani sono stati invece denunciati dai carabinieri di Monte Urano per aver tentato una frode informatica. La coppia era riuscita ad accedere ai sistemi informatici di un calzaturificio. Una volta entrati nella posta elettronica aziendale, sono riusciti a intercettare un pagamento effettuato in favore di uno studio di modellisti. A quel punto hanno sostituito l’Iban a cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento con uno a loro riconducibile e hanno tentato di farsi accreditare un bonifico da 2.000 euro. La somma sarebbe finita su un conto corrente estero. Ma il titolare dell’azienda si è accorto di qualcosa di strano nelle generalità del destinatario della somma e ha bloccato il pagamento. I militari sono riusciti a identificare i due autori della tentata truffa. La stazione dell’Arma di Montegranaro, infine, durante una normale attività di controllo alla circolazione stradale, ha perquisito il veicolo di una giovane donna che si era appartata in un luogo, già noto come abitualmente frequentato da assuntori di droga. La pattuglia l’ha perquisita e le ha trovato indosso due spinelli contenenti hashish per un peso complessivo di 2 grammi. La ragazza è stata di conseguenza segnalata alla Prefettura di Fermo per uso personale di sostanza stupefacente.

