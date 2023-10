FERMO - Da qualche giorno è finita alla ribalta delle cronache nazionali, accusata di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell’ente e sospettata di aver favorito alcuni candidati durante i concorsi per la selezione del personale dipendente. Giulia Colangelo, 53 anni, direttrice generale della Provincia di Savona è stata raggiunta da un’ordinanza di obbligo di dimora nel Comune di residenza al termine di una complessa e articolata indagine svolta dalla Squadra mobile di Savona.



Gli incarichi



Un nome che ben ricordano gli amministratori fermani di lungo corso, dal momento che tra i numerosi incarichi ricoperti in diverse regioni italiane prima di approdare in Liguria, Giulia Colangelo è stata segretario comunale e direttore Generale presso il Comune di Altidona, ha ricoperto la carica di segretario generale della segreteria convenzionata di Montefiore dell’Aso-Lapedona con funzioni di direttore generale ma è stata anche direttore generala dell’Unione dei Comuni Valdaso con sede a Moresco, come ricorda lei stessa nel suo curriculum. Sebbene sia passato quasi un ventennio c’è chi ancora chi ha memoria di quella avvocatessa mora, di bell’aspetto, che gestiva l’amministrazione pubblica dei comuni in provincia di Fermo.



L’indagine



E la notizia dell’indagine ha colto tutti di sorpresa: una indagine scattata nel 2022 dopo una querela per stalking da parte di un dipendente della Provincia nei confronti della Colangelo. Nei mesi successivi gli agenti avrebbero ravvisato non solo i maltrattamenti, ma anche alcune ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i concorsi pubblici: secondo la polizia, un regolare «inquinamento» dei concorsi con l’obiettivo di aiutare alcuni candidati.