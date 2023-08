Scarpe, borse e cappelli griffati, ma è tutto fasullo: la Finanza di Fermo ne sequestra centinaia

FERMO - Scarpe, borse, cinture, cappelli e t-shirt: tutto marchiato da note griffe del lusso, italiane e intenazionali, tutto rigoroasamente fasullo. Sono ben 360 gli articoli contraffatti sequestrati in due distinte operazioni dalla Guardia di Finanza di Fermo.

Porto San Giorgio

In particolare, durante il primo weekend di agosto, nel corso delle attività di vigilanza economica del territorio svolte nei pressi del casello autostradale di Porto San Giorgio, una pattuglia di militari ha controllato un’autovettura con a bordo due soggetti extra-comunitari che trasportavano, sui sedili posteriori, borsoni e sacche dai quali fuoriuscivano calzature di un noto brand sportivo. Dall’ispezione è emerso che i prodotti trasportati (scarpe e capi di abbigliamento) erano riproduzioni contraffatte di noti marchi nazionali e internazionali, pronti per essere posti in vendita sul litorale fermano. La merce, 270 articoli, è stata sottoposta a sequestro e i due soggetti identificati e denunciati.

Fermo

Nel corso di un altro servizio di controllo, svolto in località Lido di Fermo in sinergia con agenti della Polizia Locale del Comune di Fermo una persona, alla vista in lontananza delle uniformi, abbandonava d’impeto diversi voluminosi sacchi dandosi precipitosamente alla fuga e disperdendosi tra i numerosi passanti.

Gli involucri recuperati risultavano contenere oltre 90 articoli contraffatti (borse, cappelli, cinture ed altri accessori di abbigliamento) immediatamente sottoposti a sequestro, mentre l’attività investigativa è ora rivolta all’identificazione dell’autore del reato.