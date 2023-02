Maxi operazione sulla vodka contraffatta proveniente dalla Georgia: coinvolta anche la zona del pesarese

PESARO- Oltre 8.000 bottiglie di vodka con marchi contraffatti di due aziende produttrici sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso sul territorio nazionale. Il sequestro principale è avvenuto nel Trevigiano, dove le Fiamme Gialle hanno accertato che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici nelle province di Vicenza, Cremona, Pesaro, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo, dove sono stati effettuati altri controlli.

Le perquisizioni

Attraverso una serie di perquisizioni nelle province di Milano, Torino e Roma, i finanzieri hanno poi tracciato la vendita di altre 21.466 bottiglie di vodka a numerosi commercianti italiani, nei confronti dei quali sono ancora in corso approfondimenti, per un giro d'affari complessivo stimato in oltre un milione di euro.