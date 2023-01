Fermo, fiamme in una fabbrica di prodotti da forno: «Tenete chiuse le finestre»

FERMO- Intorno alla mezzanotte di ieri, 21 gennaio, i Vigili del Fuoco di Fermo sono intervenuti nella zona industriale Girola per domare le fiamme divampate in uno stabilimento di produzione di prodotti da forno.

LEGGI ANCHE: Raid incendiario in un palazzo di Ancona: fumo e paura tra i residenti. A colpire un gruppo di ragazzini

La dinamica

Le fiamme hanno interessato l’intera struttura, un immobile di circa 3600 metri quadrati, con impianto fotovoltaico sul tetto. Al lavoro un totale di 12 mezzi e 30 operatori con le squadre di Amandola, Ancona, Ascoli Piceno e Macerata impegnate. Sembra da escludere la presenza di persone all'interno.

In merito a quanto avvenuto questa notte a Girola, il Sindaco Paolo Calcinaro comunica che: «L'incendio dell'industria in zona Girola non ha toccato sostanze nocive poiché è una azienda di surgelazione alimentare. Tuttavia per precauzione è meglio tenere le finestre chiuse finché non vengono definitivamente domate le fiamme nei quartieri di Girola, Conceria,Molini e Campiglione»