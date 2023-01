Sparatoria nella notte: ferito un giovane di 22 anni. In ospedale anche un 40enne, caos al Pronto soccorso. LE FOTO

ANCONA - Movida choc ad Ancona, dove un ragazzo di 22 anni (e non 19 come riferito in un primo momento) ferito ad una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso al termine di un diverbio. Il ragazzo è ricoverato in ospedale a Torrette, dove sarebbe stato portato anche un uomo di 40 anni con cui il giovane dovrebbe avere avuto una colluttazione.

Secondo le prime notizie sembra che il 40enne anconetano, che lavora a Civitanova, avrebbe dato appuntamento al giovane nelle vicinanze della sua abitazione, nel quartiere del Q2, davanti alla fermata del bus e al centro di aggregazione “La bottega della Fantasia”. E proprio lì sarebbe avvenuta la sparatoria. Le notizie sono ancora frammentarie data anche la delicatezza della vicenda.

Davanti al Pronto soccorso di Torrette un folto gruppo di ragazzi con la Polizia, per cercare di ricostruire la dinamica del ferimento, i testimoni vengono portati in Questura. All'interno dell'emergenza urgenza ci sarebbero stati attimi di tensione, tra gli amici del ragazzo ferito al momento dell'arrivo del 40enne.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++