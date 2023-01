ANCONA- Allarme ieri pomeriggio in via Fiorini, dove alcuni ragazzini annoiati hanno deciso di trascorrere il tempo scherzando con il fuoco. Hanno infatti tentato di dare alle fiamme le targhette segnaletiche che si trovano solitamente negli androni dei palazzi per indicare percorsi e direzioni. Ieri hanno colpito il primo, il terzo e il quarto piano di un condominio di via Fiorini, a pochi passi dalla stazione.

Le fiamme hanno attecchito pochissimo, ma l’odore di bruciato ha fatto uscire di casa i residenti. Temevano che le scintille potessero propagarsi e innescare un vero e proprio rogo. Allarmati, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco per spegnere il principio di incendio. Sul posto sono arrivate anche le Volanti della questura per far luce sull’episodio e cercare di mettersi sulle tracce dei ragazzini, autori della bravata.

Dei vandali, purtroppo, nessuna traccia. Si sono dati alla fuga dopo aver messo in atto il raid incendiario sui tre piani del palazzo. Qualche residente ha visto fuggire via un gruppo di giovani. Sulle tracce dei teppisti si sono messe le Volanti della questura dorica. Non è chiaro come i vandali siano riusciti a dare fuoco alle targhette. Probabilmente hanno utilizzato degli accendini, anche se sul posto non è stato ritrovato nulla. Non è neanche escluso che gli autori della bravata siano residenti nel palazzo.