Festa per nonno Giovanni che oggi festeggia 102 anni

FERMO - Grande festa in casa Marilungo: nonno Giovanni nato nel lontano 20 gennaio 1918 compie 102 anni. A festeggiare insieme a lui i tre figli Ivana, ldo e Alessandrina, i sette nipoti Danilo, Andrea, Paolo, Katia, Barbara, Patrizia e Silvia e i nove pronipoti Francesco, Leonardo, Mariasole, Bianca, Elena, Olivia, Noemi, Matteo, Sofia. Ogni anno è un’occasione speciale a cui nessun membro della famiglia può mancare. Si sta insieme, si ride, si scherza e nonno Giovanni ci tiene a indossare il suo vestito più bello e a fare una bella foto con tutti i presenti. Puntualmente iniziano i suoi racconti di quando era giovane, delle sue fidanzate e delle sue passioni per la musica dell’organetto e per il saltarello. Il segreto della sua longeva vita è sicuramente l’aver vissuto all’aria aperta e aver affrontato ogni difficoltà con coraggio e con il sorriso sulle labbra. © RIPRODUZIONE RISERVATA