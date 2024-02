FERMO Partito il Regno dei due Re Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Con la consegna, ieri, a Capodarco, delle chiavi della città, da parte del vicesindaco di Fermo Mauro Torresi al Re fermano (Luigi Palloni) e da parte dell’assessore al Commercio di Porto San Giorgio, Giampiero Marcattili, al Re sangiorgese (Vincenzo Santantonio) sono infatti partiti i festeggiamenti di Baraonda, il Carnevale delle due città di Fermo e Porto San Giorgio. All’apertura in piazza della Libertà a Capodarco hanno preso parte oltre 500 alunni, sia di Fermo che di Porto San Giorgio, accompagnati dagli insegnanti.

Le presenze

Per Fermo sono arrivati dall’infanzia e primaria San Michele, infanzia San Salvatore, infanzia e primaria Molini, mentre per Porto San Giorgio c’erano l’infanzia e primaria Borgo Rosselli, l’istituto Canossiane, la primaria Capoluogo e l’infanzia Borgo Costa. Grande festa alla quale hanno partecipato le maschere delle due città. Mengone Torcicolli e sua moglie Lisetta, Kevin Pizzi e Venusia Morena Zampaloni, per Fermo, che si erano già presentati la scorsa domenica in piazza a Fermo, con la partecipazione di altri artisti, e Lu Cucà, alias Emanuela Capizzi, per Porto San Giorgio. Quest’ultima maschera si è resa protagonista della festa di ieri pomeriggio, in piazza Matteotti a Porto San Giorgio, con l’animazione e i giochi a cura di Michela Tico Taco. La giornata di ieri è poi andata avanti a Fermo, alle 17 al centro sociale Montone con il “Carnevalino”, festa animata da Mr Raccy & Don Q, arricchita dallo spettacolo di un amico di Mengone, tra cui Pulcinella da Napoli, e dal Re Carnevale. Stasera si festeggia a Villa Bonaparte a Porto San Giorgio, con il cena e dopocena (info 331 340129), mentre domani a Fermo il divertimento è in contrada Campiglione.

Ci sarà il coriandolino giallo-nero (info: 339 7165781) dalle 16, poi al centro sociale di Casabianca, dalle 20,30 il gran veglione di Carnevale (info 0734 340129). Sempre alle 20,30 al ristorante La Fonte di Mosè il Coriandolino giallo-verde con la contrada Torre di Palme. All’avvio del regno dei due Re Carnevale c’era anche la regina Quaresima, alias Beatrice Bellabarba, a ricordare a tutti che i festeggiamenti dureranno poco, e il regno finirà nel rogo di martedì 13 a Porto San Giorgio. Prima però ci saranno le due grandi feste di Carnevale: la sfilata di Fermo e quella di Porto San Giorgio, rispettivamente domenica e martedì. A Fermo il corteo partirà alle 14,30 e farà il percorso per via XX Settembre, viale Vittorio Veneto, piazza del Popolo, con il corteo dei 15 gruppi mascherati.

I gruppi

La sfilata vedrà gruppi di Fermo, Porto San Giorgio, Monte Urano e Porto Sant’Elpidio, e sarà aperta dai due Re Carnevale, da Mengone e Lisetta e da Lu Cucà. Gli stessi apriranno la sfilata anche a Porto San Giorgio, dalle 15 di martedì 13 febbraio, dove i 15 gruppi saranno di Fermo e Porto San Giorgio, con un carro di Comunanza, e gireranno partendo da via Giordano Bruno, passando per viale Buozzi, piazza della Stazione, viale Cavallotti, viale don Minzoni. Alle 18 il rogo di Re Carnevale che concluderà Baraonda.