FERMO - Due palestre e un centro polifunzionale per arricchire l’offerta sulla costa. Strutture sportive a disposizione delle associazioni e dei quartieri. A Marina Palmense, già protagonista dell’apertura del nuovo ponte ciclopedonale che collega il quartiere a Porto San Giorgio con nuove importanti prospettive turistiche, proseguono i lavori per la costruzione della nuova palestra, eseguiti dalla ditta F.lli Loiudice che già in questi giorni provvederà alla copertura della struttura prefabbricata.

APPROFONDIMENTI L'IMPEGNO Ristrutturazione di Palazzo Marino, partiti i lavori finanziati dalla Tod’s. L'appello di Diego Della Valle

L’impianto

Come si ricorderà, per la realizzazione di questo impianto è stato riconosciuto al Comune di Fermo da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il finanziamento di 1.700.000 euro, a seguito della manifestazione di interesse che l’Ente Comunale aveva presentato nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr su “Sport e inclusione sociale”. Con questa struttura la città ed il quartiere si doteranno di un nuovo impianto sportivo, in un’area di proprietà comunale, che sarà composto da due parti, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi. Una struttura dove poter praticare diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket, di 90 posti. Spostandosi sull’altro versante, quello della costa nord di Fermo ecco che a San Tommaso proseguono gli interventi da parte delle ditte Ics e Cipef che stanno completando la struttura esterna della palestra, in particolare stanno procedendo al montaggio delle pareti. La palestra sta per sorgere sul lato est dell’area fitness attrezzata, già realizzata, antistante il lungomare ed in adiacenza sarà realizzata una parete per l’arrampicata sportiva.

La palestra

Sarà una palestra, di cui è progettista e direttore dei lavori l’ingegner Andrea Paci, idonea all’esercizio delle arti marziali, con spazi polivalenti e polifunzionali, utilizzabili per praticare anche altre attività come, ad esempio, la ginnastica dolce per gli anziani. Un complesso che sorge davanti al lungomare già riqualificato dall’Amministrazione Comunale e servito anche da un nuovo ampio parcheggio, aperto già dallo scorso anno. Sport ma anche funzioni sociali ed aggregative per il nuovo centro polifunzionale che sta sorgendo a Casabianca, nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca. I lavori, diretti dall’architetto e progettista Luca Silenzi e coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, sono eseguiti dal raggruppamento di imprese formato da Ediltres di Monsampolo del Tronto, Ecosinergy di San Benedetto del Tronto e segheria Alto Tenna di Amandola. «Lavori ed opere che sono un ulteriore segno di vicinanza e attenzione dell’Amministrazione Comunale – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – questi quartieri verranno dotati in questo modo di punti di aggregazione e socializzazione anche per attività sportive e motorie. E sempre nel segno dell’impiantistica sportiva anche in centro verrà rafforzata l’offerta, con la palestra che verrà realizzata dalla Provincia con fondi Pnrr, a supporto di tutta l’attività cittadina». «L’impiantistica sportiva e aggregativa è stata sempre seguita dall’Amministrazione Comunale proprio per le sue importanti finalità nei quartieri. Un grazie come sempre al coordinamento di questi interventi che viene portato avanti dall’Ufficio Tecnico Comunale» la parole dell’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani. Importanti interventi per realizzare centri aggregativi e sportivi sulla costa che saranno sicuramente frequentati e apprezzati proprio per la necessità di averli a disposizione. «Per Marina Palmense ad esempio – le parole dell’assessore Mauro Torresi - la nuova palestra in corso di realizzazione sarà una struttura importante, funzionale e di grande utilità per il quartiere e per l’intera città». Sport e aggregazione come filo conduttore di tutte queste strutture «importanti sia per i residenti che per un bacino d’utenza molto più ampio», ha concluso l’assessore Alberto Scarfini.