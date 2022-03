ANCONA - Ha il Green pass ma non vuole mostrarlo "per principio": parapiglia in ospedale, scatta la denuncia. È successo all'ospedale Murri di Fermo dove l'uomo, sulla cinquantina, stava accompagnando la moglie ad una visita specialistica. Lei ha mostrato il Green pass ed è entrata, lui no, contestando l'autorità di chi glielo chiedeva, una guardia giurata. Poi è riuscito ad entrare di corsa nei reparti ma è stato bloccato e accompagnato nella direzione dove ha di nuovo rifiutato di mostrare la certificazione. È di nuovo riuscito ad entrare nelle corsie: a questo punto è stato raggiunto e bloccato da una guardia giurata, che è rimasta colpita da una testata al volto. Colpo per il quale è stato denunciato. Nel frattempo è arrivata la Polizia che ha accompagnato l'uomo in questura. Qui ha mostrato il suo Green pass rinforzato, ma non è bastato ad evitare le denunce per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

