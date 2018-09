Irruzione nella notte in un albergo, sequestrato un chilo di cocaina: 3 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ci sono andati a colpo sicuro i carabinieri che l'altra notte hanno sequestrato un chilo di cocaina purissima all'interno di una strututra ricettiva e arrestati tre albanesi, due uomini e una donna, L'irruzione è stata eseguita in piena notte in un albergo che si trova nelle campagne elpidiensi. I tre sono stati sorpresi mentretagliavano un sasso di cocaina di un chilo che se miscelato avrebbero reso dosi per tre chilogrammi di neve che sul mercato vale circa 300 mila euro.Sono state recuperate anche 5 mila euro proventi di spaccio. Gli inquirenti lavorando ora sui cellulari dei tre arrestati per smascherare l'intera rete di fornitori e clienti. In manette sono finitiuna donna di 27 anni e due uomini di 29 e 23 anni. Da quanto emerge professionisti dello spaccio.