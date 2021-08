A 84 anni va in giro con una pistola nascosta nell'auto: «Mi serve per scacciare gli animali»

FERMO - I carabinieri del Radiomobile, insieme ai militari della stazione di Fermo, hanno fermato in città un’auto condotta da un 84enne del luogo che teneva nascosta sotto il sedile una busta con una pistola semiautomatica calibro 7,65, con due caricatori e 8 munizioni. L’anziano non aveva alcun titolo per detenere, né tantomeno per portare con sé, armi e munizioni. Anzi, era stato già destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione emesso dal prefetto di Fermo nel 2017.

In corso gli accertamenti per stabilire la provenienza dell’arma e le indagini per stabilire se l’arma sia stata utilizzata per la commissione di qualche reato. In seguito è stata anche perquisita l’abitazione dell’uomo, il quale ha detto di aver acquistato la pistola alcuni mesi fa da un extracomunitario e di detenerla per scacciare gli animali selvatici presenti nelle adiacenze della propria abitazione, in periferia. Per l’84enne la denuncia per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Intanto gli stessi carabinieri, sia ieri che oggi, hanno rafforzato i controlli in tutta la provincia per tenere d’occhio il turbolento weekend di Ferragosto.

