FERMO - Le forze dell’ordine preparano una presenza intensa per le festività in arrivo nei prossimi giorni. Tra le feste del 25 Aprile e del Primo Maggio i carabinieri hanno previsto continui servizi di prevenzione dei reati, con numerosi pattugliamenti lungo le strade, per garantire la pubblica sicurezza in date che vedranno un intenso flusso della circolazione. Già nel weekend appena trascorso, i militari hanno intensificato i controlli del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e ad episodi di illegalità diffusa.

Nel corso delle attività svolte dall’arma, sono stati fermati ben 643 veicoli e 735 persone identificate. Negli ultimi interventi dell’Arma anche una raffica di arresti, in esecuzione degli ordini emessi dalla Procura.



Le operazioni



Fermato a Porto Sant’Elpidio un giovane tunisino: era sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, vista l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga. Non presentandosi al comando dei carabinieri e non avendo una valida giustificazione, è stato rinchiuso nel carcere di Fermo. Stessa sorte, sempre nel Comune rivierasco, per un pregiudicato di origini foggiane. Anche lui, accusato di traffico di stupefacenti, ha mancato di presentarsi alla caserma dei carabinieri.

Il terzo arresto ha riguardato invece un 52enne, chiamato a scontare una pena residua di 4 mesi per appropriazione indebita. Il reato era stato commesso a Porto Sant’Elpidio nel 2015. L’uomo si trova ora in carcere a Fermo. Ulteriore intervento dell’Arma è stato eseguito nei confronti di un 40enne albanese, pregiudicato. Era gravato da un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Macerata. L’uomo deve espiare la pena definitiva della reclusione di 5 anni per i reati di rapina, ricettazione e lesioni personali aggravate commessi in diverse occasioni, tra Petriolo e Porto Sant’Elpidio, nel 2017. Anche per lui si sono aperte le porte del penitenziario fermano.