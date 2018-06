Camera di commercio Il ricorso contro il decreto Calenda non si farà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La Giunta della Camera di Commercio di Fermo, non ha dato seguito alla delibera del Consiglio (nove voti favorevoli cinque astenuti) con la quale lo stesso Consiglio, a maggioranza dei presenti, dava mandato alla stessa Giunta di predisporre attraverso lo studio legale incaricato, e presentare il ricorso al Presidente della Repubblica, avverso la costituzione della Camera Unica regionale.«Si è deciso di soprassedere alla delibera del Consiglio, anche sulla scorta della decisione del Tar del Lazio – ha detto il presidente Graziano Di Battista – che ha respinto in toto i ricorsi della Regione Lombardia e della Provincia di Pordenone. Nonostante ciò la giunta ha riaffermato con forza il lungo percorso a favore del sì alle due Camere di Commercio nelle Marche, facendo altresì affidamento sulla forza rappresentativa delle Associazioni di Categoria di questo territorio, che avranno rappresentanti in seno al Consiglio e alla giunta della Camera Unica, a difesa degli interessi delle migliaia di piccole e medie imprese che non dovranno ne potranno essere dimenticate».