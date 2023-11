ANCONA - I tempi si stanno allungando più del dovuto, ma sul nome non dovrebbero esserci grandi dubbi. Il mandato del Consiglio della Camera di commercio delle Marche - e del suo presidente - è scaduto il 31 ottobre dopo cinque anni e ora è giunto il momento del rinnovo. Le procedure sono partite a maggio e si sono concluse a settembre.

APPROFONDIMENTI LA NOMINA Nuovo corso dell'Anci: c'è Fioravanti in pole per guidare i Comuni

La procedura

Ora la palla è nel campo della Regione, che deve fare un decreto con il quale, in base ai dati ricevuti dalle varie associazioni di categoria, si stabilisce la suddivisione dei seggi all’interno del cda. Ma a due mesi di distanza, il documento non c’è ancora. La ragione del ritardo, giurano i ben informati, è puramente tecnica. Non ci sarebbero questioni politiche o retroscena di sanguinose battaglie sul nome del nuovo presidente dell’ente camerale delle Marche. Le associazioni di categoria hanno infatti già raggiunto un accordo di massima per la riconferma per altri cinque anni di Gino Sabatini. E la Regione non farà un’entrata a gamba tesa in questa decisione. Dunque davvero le ragioni dei tempi lunghi per il rinnovo del consiglio sembrano essere legati a questioni tecniche. In particolare, ad una modifica della legge sulle Camere di Commercio a livello nazionale, annunciata da mesi come imminente ma non ancora portata a casa.

I tempi

L’obiettivo è comunque quello di arrivare alla definizione del consiglio camerale e alla nomina del presidente entro l’anno. E Sabatini ha la strada spianata per il bis. Al netto di inciampi e cambi repentini all’ultimo momento, che in questo tipo di nomine non sono così rari. Ma almeno per il momento, non sembrano all’orizzonte.