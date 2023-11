Fermo, fuga da film con inseguimento e schianto: caccia alla banda di ladri

FERMO - Caccia nel Fermano a una banda di ladri in fuga dai carabinieri dopo alcuni colpi nelle case. La banda era inseguita dai carabinieri che stavano indagando per dei furti messi a segno fra Fermo e Porto San Giorgio.

Fuga da film con inseguimento e schianto



L'auto è stata intercetta in serata all'altezza della Statale sud a Porto Sant'Elpidio e a quel punto i banditi hanno invertito la marcia e si sono diretti verso sud in direzione di Porto San Giorgio. Ma all'altezza di San Michele, in territorio di Fermo, la vettura, un'Alfa Romeo Giulietta, si è schiantata contro un'auto in sosta e a quel punto i malviventi, in tutto quattro persone, hanno abbandonato la vettura e si sono allontanati a piedi.

Posti di blocco sono stati istituiti fra la stessa Statale a Fermo che a Porto San Giorgio, con le pattuglie avvistate sia all'altezza del bar Api che in altri luoghi di passaggio. Da verificare il collegamento fra i fuggitivi e i colpi nelle case. Negli ultimi giorni erano state numerose le segnalazioni di furti nelle case, sia nei pressi di Fermo che nei paesi sulla Valdaso.