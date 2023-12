Porto Sant'Elpidio, brutto schianto tra due auto: interviene l'eliambulanza. Un uomo e una donna in ospedale

PORTO SANT'ELPIDIO Fiato sospeso per l'incidente di oggi pomeriggio (4 dicembre) avvenuto intorno alle 15 a Porto Sant'Elpidio. Due auto si sono scontrate a Pianditorre. Sul posto, oltre alla Croce Verde, anche l'eliambulanza per soccorrere i due feriti.

Il trasporto all'ospedale

Un uomo è stato portato all'ospedale regionale di Torrette in volo mentre una donna al Murri di Fermo. Poi è intervenuta la Polizia Locale per la messa in sicurezza.