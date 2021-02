Acquista un telefonino a un prezzo stracciato ma è solo una truffa

FERMO - Presentata denuncia da un fermano il quale aveva trovato su un sito web l’offerta di un telefono cellulare in vendita ad un prezzo stracciato. Contattato il venditore, dopo una breve trattativa, è riuscito ad avere un ulteriore sconto sul prezzo ed ha effettuato il versamento della somma su una carta ricaricabile collegata ad un conto corrente. Ma l’oggetto desiderato non è mai arrivato a destinazione.

Dopo la denuncia presentata in Questura sono stati attivati gli accertamenti di polizia giudiziaria che hanno portato all’identificazione della titolare del conto corrente beneficiario del pagamento, una cinquantenne napoletano ed il soggetto che aveva in uso l’utenza cellulare con la quale erano intercorsi i contatti con l’acquirente è risultato essere un familiare della donna che è stata denunciata per truffa (il parente per complicità nel reato).

Dopo due giorni un altro episodio. In una Questura delle Marche si è presentata una donna che ha dichiarato di aver venduto dei capi di abbigliamento ad una persona residente nel Fermano e di non aver ancora ricevuto, dopo alcune settimane, il pagamento del corrispettivo.



L’acquirente, che aveva visto l’offerta su un sito web, aveva pattuito la somma e, con la scusa di non fidarsi delle numerose truffe delle quali aveva letto le notizie, aveva concordato con la venditrice che avrebbe pagato il dovuto non appena fosse arrivata la merce.



Dopo alcuni giorni dalla data prevista della consegna senza aver ancora ottenuto il bonifico, la donna ha contattato l’acquirente con la scusa di chiedere se fosse soddisfatta dell’acquisto e sollecitando il pagamento, ottenendo come risposta di non aver ancora ricevuto la merce. Sentendosi presa in giro, la venditrice era stata costretta a presentare denuncia. I poliziotti dell’Ufficio Denunce, attraverso i contatti con lo spedizioniere, sono riusciti a tracciare il tragitto del pacco con la merce che è risultato essere stato effettivamente consegnato dopo due giorni dall’invio. la donna ha dovuto ammettere di aver ricevuto la merce e di non averla pagata per difficoltà finanziarie. È stata denunciata per truffa.

