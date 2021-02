Vende ad un anziano due giubbini falsi: preso dai carabinieri un truffatore campano

FERMO - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Fermo, hanno scoperto un 31enne partenopeo che aveva appena truffato un anziano del capoluogo, al quale con piccoli raggiri, era riuscito a vendere due giubbini spacciandoli in pelle pregiata, risultati poi confezionati con tessuto simil pelle, di valore assai di scarso.

LEGGI ANCHE:

Senza ticket e mascherina, marocchino semina il caos sull’autobus. Era già stato espulso

Non a caso per quei due comunissimi capi di vestiario, il truffato aveva appena sborsato alcune centinaia di euro.

I carabinieri, però, incuriositi hanno deciso di approfondire gli accertamenti, scoprendo che quello stesso truffatore aveva la disponibilità, a bordo della propria autovettura, di altri quattro giubbini dei quali non è riuscito a dimostrare una provenienza lecita. Per il furbetto campano, quindi, subito è scattata la denuncia in stato di libertà, alla Procura della repubblica di Fermo, per i reati di truffa e ricettazione.



Ovviamente i capi di vestiario di provenienza illecita sono stati immediatamente sequestrati. Nessuno sconto, quindi, i carabinieri fanno o faranno per coloro che intendono delinquere, soprattutto se intendono farlo a discapito di anziani o persone più vulnerabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA